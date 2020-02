“Razões profissionais” ‘afastaram’ secretário-geral do PS-M da apresentação de candidatura de Paulo Cafôfo

Ao contrário do presidente do PS-Madeira, Emanuel Câmara, que esta manhã preferiu deixar-se estar no Porto Moniz faltando por isso à cerimónia de apresentação pública da candidatura de Paulo Cafôfo à liderança dos socialistas madeirenses, já a ausência também notada de João Pedro Vieira, secretário-geral do Partido fica a dever-se à ausência da Região do também vereador da Câmara Municipal do Funchal. O jovem dirigente e autarca está desde ontem em Lisboa “por razões profissionais”. Em causa “reuniões de trabalho relacionadas com projectos da CMF que temos em curso, na área da Participação e da Saúde”, justificou ao DIÁRIO.