Rafael Macedo nas bocas do Mundo por alegadamente ter apelidado Cristiano Ronaldo de “animal” e “vagabundo”

Inglaterra, Índia, França e até EUA foram alguns dos muitos países que, através de meios de comunicação social locais, reportaram os alegados insultos de Rafael Macedo a Cristiano Ronaldo tendo em conta o passeio vespertino que o ‘astro’ madeirense fez, em família, pela baixa do Funchal, na semana passada, tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa de domingo.

Ora, tudo começou com uma publicação na conta pessoal de Facebook do médico nuclearista com ligações partidários a diversas forças políticas na Região. Consta que, através da referida partilha, Rafael Macedo insultou CR7. “Quero que este animal que veio da Itália fique em casa. Tirem-me este vagabundo da Madeira”. Foram as palavras patentes na conta do médico, que minutos depois prontificou-se a apagar e a justificar o sucedido.

“Boa tarde a todos. A minha conta foi invadida. Nunca faria esses comentários de baixo nível ao nosso CR7. Reparei que não é a primeira vez que isto sucede. Já mudei as password. Peço desculpa a todos e ao nosso Ronaldo. Mudarei as password todas as semanas. Os hackers andam aí. Cuidado. Estarei atento. Bloquearam muitas pessoas da minha conta. Lamento. Por isso que há dias que não entendia os comentários ofensivos. Lamento a todos. Vou reparar a situação. Um abraço para todos”, explicou, antes de motivar uma resposta acesa da irmã do avançado da Juventus, Elma Aveiro, também nas redes sociais.