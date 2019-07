Quinta Magnólia abre esta quarta-feira ao público

Esta quarta-feira, pelas 17 horas, abre ao público a Quinta Magnólia. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, irá estar presente.

A obra de requalificação paisagística e ambiental da ‘Quinta Magnólia’ incluiu a requalificação de toda a quinta ao nível dos espaços exteriores e ajardinados.

Isto para além da reabilitação do edifício principal e dos recintos desportivos, nomeadamente dos campos de ténis, do campo de squash e do circuito de manutenção.

A renovação permitiu criar três campos de padell e ainda outros espaços de apoio às atividades desportivas, bem como ainda requalificar.

A obra foi adjudicada por 2.885.000 euros e englobou uma área de intervenção de 35.000 metros quadrados.

Lembre-se que esta quinta foi outrora sede do British Country Club, até ter sido adquirida pelo Governo Regional.

Com a empreitada de reabilitação do imóvel, designadamente a recuperação da casa-mãe, poder-se-á proceder à organização de exposições temáticas, temporárias e permanentes, sendo igualmente de assinalar a criação de um restaurante ao nível do rés do chão, recuperando parte da sua função inicial.

Ainda no campo da restauração procedeu-se à recuperação do bar e respectiva esplanada, prevendo-se atribuir a sua exploração a privados mediante concurso.

Adaptar-se-á ainda uma pequena casa de construção recente a residência artística ou de atelier, onde se poderão realizar workshops de eventos criativos ou de jardinagem, para o público mais jovem.

Integrada nesta empreitada consta, também, a reabilitação dos magníficos jardins e classificação das espécies, em parceria com o Jardim Botânico.

A empreitada passou ainda pela reabilitação dos trilhos e roteiros pedestres para usufruto dos visitantes, reparação dos campos de ténis e na criação de três campos de paddel na zona da actual piscina.

Isto para além da implementação de uma área com animais, sobretudo pássaros.