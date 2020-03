Questionário no sector do Turismo é de preenchimento obrigatório

A Direcção Regional de Turismo sentiu necessidade de emitir uma circular com informação relativa ao coronavírus destinada à Hotelaria e ao Alojamento Local, na qual lembra que o Questionário de Avaliação do Risco e Deteção Precoce no Sector do Turismo, em anexo e já divulgado no microsite do Iasaúde, é a partir de hoje, de preenchimento obrigatório.

O Turismo lembra que não há excepções e solicita ainda que os diversos agentes dos sector consultem a Circular Informativa número 68 de 10-03-2020 do Iasaúde e o respectivo questionários que contém as instruções de preenchimento.

Também remete o cartaz das Recomendações para ser afixado em local visível e a Circular Informativa 57 de 28-02-2020 do Iasaúdeonde constam os Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas

Segue ainda o link do microsite do Iasaúde onde são atualizadas informações relativamente a este assunto:

http://apps.iasaude.pt/novocoronavirus2019/