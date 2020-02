Quem menos ganha na Função Pública tem o salário estagnado

Os assistentes operacionais, operários e auxiliares da Administração Pública Regional ganham menos de metade do que o salário médio dos funcionários da Região. Desde 2011 que têm as carreiras ‘congeladas’. O tema faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página ilustra a vitória do Nacional frente à Académica (1-0), que confirma o bom momento dos alvinegros e a manutenção da liderança da II Liga, com dois pontos de vantagem sobre o Farense.

As obras na Igreja do Campanário que estão a gerar reparos, a promoção da reabilitação urbana do Funchal no Salão de Imobiliário em França e a confirmação de Diogo Piçarra no cartaz da Semana do Mar 2020 são outras notícias em destaque nesta edição