Quatro voos cancelados no Aeroporto da Madeira

As condições atmosféricas que se fazem sentir, esta quarta-feira (19 de Dezembro), concretamente a falta de visibilidade provocada pelo nevoeiro, levaram ao cancelamento de quatro voos (duas chegadas e duas partidas) no Aeroporto Internacional da Maderia Cristiano Ronaldo.

Foram então cancelados o voo da TAP, proveniente de Lisboa, com chegada prevista à Madeira às 11h15, e o voo da easyJet das 13h05, também vindo de Lisboa.

Recorde-se que esta manhã outros quatro aviões não conseguiram aterrar na Madeira, sendo obrigados a divergir. Um easyJet proveniente de Bristol (10h45) e outro vindo de Gatwick (11h), que rumaram a Gran Canaria; bem como um TAP, proveniente de Lisboa (10h50) que divergiu para Porto Santo.

De referir que neste último deveria embarcar o plantel do Madeira Andebol SAD, com jogo marcado em para as 18h30 de hoje na casa do Benfica.

O primeiro avião da programação de voos extra para o Natal e Fim-de-Ano na Madeira, um Airbus A-319-111, da easyJet, também não chegou a aterrar no Aeroporto da Madeira, regressando à origem.

Do lado das partidas, ‘ficaram em terra’ o TAP das 12h e o easyJet das 13h45, ambos com destino à capital portuguesa.