Todos os passageiros desembarcados nos aeroportos do arquipélago da Madeira a partir das 00 horas de hoje, residentes e não residentes, são obrigados a cumprir um período de quarentena, informou ontem o presidente do Governo Regional.

Miguel Albuquerque disse que todos os passageiros, com excepção dos doentes em tratamento e devidamente autorizados pelas autoridades de saúde, serão encaminhados para o complexo turístico Quinta do Lorde, no Caniçal (onde já se encontram dois madeirenses). No Porto Santo terão de cumprir a quarentena no Hotel Praia Dourada.

A medida faz parte do plano de contenção da pandemia da covid-19, provocada pelo novo coronavírus.

O Instituto de Administração da Saúde da Região Autónoma da Madeira (IASAÚDE) actualizou no domingo para nove o número de casos confirmados de covid-19 no arquipélago, mais um do que no sábado, indicando que os doentes se encontram estáveis.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infectou mais de 324 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 14.300 morreram.

Em Portugal, há 14 mortes e 1.600 infecções confirmadas.

O país encontra-se em estado de emergência desde as 00 horas de quinta-feira e até às 23h59 de 2 de Abril.