“Qualificação técnica profissional é uma carência”

No âmbito da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional visitou, esta sexta-feira, a Empresa Metal Park, no Parque Empresarial de Câmara de Lobos, uma empresa que se dedica essencialmente à serralharia e transformação de metais.

Na ocasião, Pedro Calado sublinhou a importância dos cursos técnico-profissionais, realçando que as empresas nesta área necessitam de mão de obra qualificada e que se tratam de áreas profissionais com perspectivas de emprego (dentro e fora da Região) e boa remuneração.

“Ficou hoje aqui patente, por um lado, a importância dos Parques Empresariais e a importância da qualificação técnica profissional, que hoje é uma carência”, expôs Pedro Calado.

“Não devemos orientar as pessoas apenas para cursos e licenciaturas do ramo científico e tecnológico e cursos superiores. Muitas vezes este ensino técnico-profissional é muito procurado e há muita falta de mão de obra nesta área”, insistiu o governante, frisando que “são áreas em que se ganha muito bem por hora” e que “um técnico nestas áreas pode ganhar mais que um engenheiro neste tipo de indústria”.

“Fica realçada a importância de um Centro Tecnológico e Profissional que deve existir e formar mais pessoas neste tipo de trabalhos”, concluiu.

Recorde-se a iniciativa ‘Empresas com Proximidade’ têm como objectivo conhecer ‘in loco’ os projectos, falar com os trabalhadores, ouvir as dificuldades dos empresários e conhecer o sucesso dos projectos em curso.