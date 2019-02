PURP-MADEIRA defende uma saúde pública para todos os madeirenses

Através de um comunicado de imprensa, o PURP-MADEIRA - Partido Unido dos Reformados e Pensionistas da Madeira - torna público “o seu total apoio ao Dr. Rafael Macedo e louva e regista a sua coragem no programa da TVI sobre as denúncias tornadas públicas sobre as irregularidades no SRS/RAM e nomeadamente no serviço de Medicina Nuclear”.

“Não é admissível a continuidade desta promiscuidade doentia entre sectores, que não só delapidam os orçamentos da saúde, como colocam em risco a saúde e o prognóstico de muitos doentes, nomeadamente os oncológicos; pior, promovem uma mercantilização crescente da saúde, destruindo o sector publico de saúde, colocando até em causa, o bom nome da empresa e a competência profissional, de colaboradores no sector publico, que defendem o interesse publico e acima de tudo o doente”, refere.

Neste sentido, o representante do Partido Unido dos Reformados e Pensionistas da Madeira volta a reforçar o seu apoio e louva a coragem do médico, Rafael Macedo no programa da TVI e TVI24, no dia 19 de Fevereiro.

“Defenderemos um SRS, único, publico, com controlo social e absoluto sobre toda a iniciativa privada na área da saúde, um dos nossos objetivos programáticos, contando com a colaboração de homens livres e sem medo”, realça.

Além disso, informa também que já contactou Rafael Macedo para uma reunião para ter acesso a toda a documentação do caso dada a sua grande “gravidade”.