Ainda falta algum tempo para o arranque do cortejo de Carnaval mas ao longo da Avenida do Mar já muitas pessoas procuram o melhor lugar para assistirem ao desfile das 13 trupes e 1.900 foliões, apesar do vento que se faz sentir. Há pouco, a PSP ainda retirava alguns automóveis que, apesar dos avisos, se mantinham estacionados ao longo daquele que será o percurso do desfile.