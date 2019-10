PTP quer “melhor gestão e segurança” nas levadas da Madeira

O Partido Trabalhista Português considera “urgente” que o Governo Regional crie um plano de intervenção para as levadas e trilhos pedestres nas montanhas da Madeira, uma vez que as entidades públicas “não podem continuar a assobiar para o lado perante os acidentes que se têm verificado” nas zonas montanhosas da ilha.

Raquel Coelho diz mesmo que é “imperioso” uma “melhor gestão e segurança dos percursos pedestres” e sugere “patrulhas e controle de entradas nas levadas com maior afluência”, assim como mais atenção às “condições atmosféricas” em dias onde está previsto mau tempo, não devendo ser permitido a entrada nos trilhos.

Por outro lado, a falta de manutenção junto às levadas é apontada como “um dos principais factores da insegurança”, sendo necessário “limpeza e arranjos como a construção de pavimentos, muros de suporte e varandins harmonizados com o meio envolvente”, salienta, recordando que os acidentes e as mortes são “cada vez mais frequentes e dão uma terrível imagem do destino Madeira”.

Como tal, Raquel Coelho entende ser necessário “identificar as zonas de risco e intervencioná-las” uma vez que “há muita coisa que pode ser feito”.