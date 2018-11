PTP fala em “orçamento eleitoralista” e mostra-se preocupado com aumento da dívida

O Partido Trabalhista Português (PTP) afirma que os madeirenses e porto-santenses têm de se contentar com “migalhas” e fala num Orçamento Regional para 2019 “eleitoralista”. Raquel Coelho, deputada na Assembleia Legislativa da Madeira, afirma que este orçamento “é uma prática da maior parte dos partidos que estão no poder, que querem manter o poder e têm eleições num futuro próximo”.

Raquel Coelho assume que o PTP está satisfeito com algumas medidas que vão apoiar a população, como os apoios aos bananicultores, apoios aos estudantes que podem viajar a 65 euros, apoios aos passes sociais, o passe sub-23, apoios a creches e jardins de infância...

“Tem sido uma catadupa de medidas positivas que advêm do processo eleitoral. O PSD há-de fazer tudo para manter o poder e ganhar as eleições do próximo ano e obviamente que isso se vai reflectir no Orçamento Regional”, afirma Raquel Coelho ao DIÁRIO.

Por outro lado, diz que o PTP já teve oportunidade de demonstrar a sua preocupação para com o financiamento destas medidas. “Não porque o ORAM2019 não tenha receitas mais do que suficientes para fazer face às necessidades da população, mas porque nem sempre a gestão dos recursos públicos é feita de uma forma acertada. Nem sempre as prioridades colocadas no Orçamento são o melhor para a população”.

“Não sabemos se o sr. Secretário prevê uma maior receita, mas estamos preocupados que a dívida aumente para o próximo ano. Para o próximo ano a dívida vai aumentar para pagar a campanha do partido social-democrática”, avança Raquel Coelho.