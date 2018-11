PTP denuncia falta de consultas no Centro de Saúde de Santa Cruz

O PTP realizou, esta tarde, junto ao Centro de Saúde de Santa Cruz, uma acção política para denunciar a falta de consultas até ao final do ano, tendo a deputada Raquel Coelho exigido a contratação de “mais médicos de família” para fazer face a esta situação que tem prejudicado a população.

Segundo a deputada trabalhista, “não é possível marcar consultas até ao final do ano no Centro de Saúde de Santa Cruz, no médico de família”, situação que tem encaminhado os utentes para os médicos de recurso, tendo sido atendidos apenas os casos mais urgentes.

Raquel Coelho criticou ainda a impossibilidade de marcação de consulta para o próximo ano, uma vez que os horários ainda não foram estipulados.

A falta de médicos de família tem levados os santacruzenses a recorrer a clínicas privadas, pagando altos preços para cuidar da sua saúde quando, no seu entender, “os cuidados primários tem de ser para toda a população”.

Raquel Coelho considerou a situação “vergonhosa” e apela à intervenção da Secretária Regional da Saúde.