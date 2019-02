PTP alerta para falta de segurança do Bairro da Penha de França

A deputada municipal do PTP-Madeira exigiu hoje que a Câmara Municipal do Funchal (CMF) garanta a segurança no seu parque habitacional, nomeadamente, no Bairro Penha de França, uma vez que ainda estão três famílias por realojar.

Segundo Raquel Coelho, os moradores que ainda permanecem no Bairro Penha de França queixam-se de roubos, toxicodependência e vandalismo nas casas que agora estão vazias.

“Além de não terem sido realojados, os moradores sofrem agora com a insegurança do empreendimento municipal”, disse Raquel Coelho em conferência de imprensa, reforçando “que apesar dos inúmeros apelos feitos à Câmara Municipal do Funchal, ainda nada foi resolvido pela Sociohabita, que continua a ignorar esta problemática”.