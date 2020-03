A Polícia de Segurança Pública está esta manhã a impedir o acesso viário à Praia Formosa.

Posicionada no entroncamento abaixo da ponte com duas carrinhas da BIR, os elementos destacados estão a obrigar os automobilistas a voltar para trás.

A fiscalização está montada desde as 9h30. Desde então não permitem que nenhum visitante aceda de carro até as imediações do Passeio Público Marítimo.