PSP já fez reconhecimento para avançar com cerca sanitária em Câmara de Lobos

A PSP e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos estiveram a fazer o reconhecimento dos limites da fronteira administrativa no concelho e já estão definidos os postos de controlo de pessoas e viaturas durante o cerco sanitário à freguesia de Câmara de Lobos que começa às 00h00 de hoje e prolonga-se pelos próximos 15 dias.

A reportagem do DIÁRIO constatou alguma apreensão entre os habitantes da freguesia de Câmara de Lobos que não sabiam ao certo os impactos que estas restrições vão provocar no dia-a-dia já a partir desta noite.

Persistem dúvidas quanto à possibilidade das pessoas se deslocarem para os locais de trabalho numa altura em que não tiveram a oportunidade de se munir de documentos comprovativos por parte das entidades patronais, uma questão que o DIÁRIO colocou ao secretário regional da Saúde, na videoconferência, mas que Pedro Ramos não respondeu. Muitos aproveitaram para acorrer aos supermercados.

A PSP vai montar postos de controlo nos principais pontos de acesso rodoviário e pedonal de acesso à freguesia de Câmara de Lobos, cujos limites compreendem todo o litoral, entre o Cabo Girão e a ribeira dos Socorridos, e estendem-se a Norte até ao parque empresarial, confinando com a freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, conforme pode ver no mapa em anexo.