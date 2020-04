PSP fiscaliza e sensibiliza os porto-santenses

A Polícia de Segurança Pública reforçou a sua fiscalização no Porto Santo e, desde bem cedo, está a fazer uma acção, no centro da cidade, com sete agentes.

Esta fiscalização consiste na abordagem a viaturas que circulam nas estradas, inquirindo os condutores sobre o seu destino e qual o motivo de ter saído da residência.

Também junto aos Correios está a ser levada a cabo uma acção de sensibilização sobre as medidas preventivas da covid-19, sobretudo no que diz respeito ao distanciamento de dois metros entre as pessoas.

Estas acções deverão durar toda esta manhã de terça-feira.