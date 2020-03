PSP confirma detenção de madeirense pelo crime de desobediência por fuga a quarentena na Madeira

O Comando Regional da PSP Madeira comunica, através de um comunicado, a detenção em flagrante delito de uma cidadã do sexo feminino, madeirense, com idade superior a 70 anos, pelo crime de desobediência.

Recorde-se que a primeira detenção por fuga a quarentena na Madeira faz hoje a manchete do DIÁRIO.

A detenção ocorreu ontem no Funchal, na sequência do incumprimento da medida de vigilância activa no domicílio determinada pela Autoridade de Saúde do concelho, após entrada na Madeira com proveniência de outro país.

À cidadã em causa foi-lhe aplicada a medida de Termo de Identidade e Residência, tendo sido restituída à liberdade após a sua recondução ao seu domicílio, no concelho de Santa Cruz, onde deverá permanecer em cumprimento das medidas impostas.