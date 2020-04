PSP aperta o cerco às viagens desnecessárias

A Polícia de Segurança Pública está, neste momento, em São Martinho, a fazer a habitual fiscalização aos condutores, no âmbito das medidas de recolhimento impostas pelo Governo Regional.

Aos condutores é feito um inquérito para avaliar se as viagens são necessárias ou não. Esta tem sido uma prática corrente das autoridades e para a semana, entre os dias 9 e 12 de Abril, as ordens são para proibir as deslocações entre concelhos.

A fiscalização está a ser feita no interior do túnel, por causa da chuva, tendo o mesmo sido reduzido a apenas uma faixa de rodagem.