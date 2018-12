PSP alerta para trânsito condicionado amanhã na Rotunda do Infante devido a protestos dos ‘Coletes Amarelos’

Através de um comunicado dirigido à imprensa, a Polícia de Segurança Pública (PSP) informa que, devido a diversas acções de protesto do movimento “coletes amarelos” previstas para amanhã (dia 21 de Dezembro) poderão acontecer alguns constrangimentos na circulação automóvel, em vários pontos do país.

Na Madeira o ponto crítico será a Rotunda do Infante, no Funchal.

“A PSP, no âmbito das suas atribuições e competências legais, desenvolverá todas as acções necessárias para garantir a segurança, ordem e tranquilidade públicas, bem com os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, nomeadamente estabelecendo um equilíbrio entre o exercício do direito de manifestação e o direito à livre circulação, em especial à circulação rodoviária”, realça a mesma nota.

Neste sentido, a PSP aconselha os cidadãos:

• A privilegiarem a utilização dos transportes públicos;

• Antes de iniciar viagem, a verificarem se o seu itinerário não se encontra com a circulação condicionada;

• A utilizarem itinerários que não impliquem a passagem pelos locais referenciados como possíveis pontos de concentração das acções de protesto;

• A conduzir com prudência e a respeitar a ordem das Autoridades Policiais;

• Se considerar necessária a intervenção das Autoridades Policiais, não hesitarem em pedir a colaboração de qualquer polícia ou ligar o 112.

A PSP aconselha, também, os manifestantes:

• A respeitarem os princípios previstos na legislação em vigor que enquadra o direito de reunião e manifestação;

• A respeitarem as instruções e ordens da PSP no quadro da segurança dos manifestantes e dos restantes cidadãos;

• A terem em consideração os normativos em vigor que proíbem bloqueios de vias rodoviárias, perturbando o direito de circulação de todos os cidadãos;

• Os promotores das manifestações ou reuniões devem manter o contacto permanente com a PSP, de forma a garantir a realização dos protestos em segurança.

De referir que a lista das manifestações dos “coletes amarelos” na área de actuação da PSP para esta sexta-feira soma 25 protestos em 17 locais das principais cidades do país.

Estão a ser convocadas pela redes sociais várias acções de protesto em todo o país num movimento chamado ‘Vamos Parar Portugal’ e inspirado nas recentes acções de protesto em França, conhecidas como ‘Coletes Amarelos’.