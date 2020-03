PSD quer vencer no Caniço e “alterar rumo” de Santa Cruz

“Depende de cada um de nós alterar o rumo e o estado das coisas que actualmente se vive em Santa Cruz e é orgulhosos do trabalho que fizemos, até agora, que temos de olhar para o futuro e trabalhar para a mudança política, neste concelho, em 2021”.

A afirmação é de Brício Araújo, presidente da Comissão Política Concelhia do PSD Santa Cruz, proferida no arranque da primeira Assembleia Municipal de freguesia realizada este ano, no Caniço, após a eleição dos novos órgãos locais.

“Com responsabilidade, humildade e compromisso”, acredita que “é possível vencer em Santa Cruz” e recorda aos militantes “o trabalho realizado pelo PSD/M em prol de toda a Região, mas, também, daquele concelho”. Brício Araújo garante ainda não ter dúvidas de que “é possível fazer mais e melhor pelo município de Santa Cruz e por cada um dos seus residentes”.

O Presidente da Comissão Política Concelhia aproveitou a ocasião para apelar também “ao envolvimento de todos neste objectivo”. “Não há vitórias sem união”, afirmou, sublinhando que “todos, sem excepção, têm um contributo a prestar para que, em 2021, o PSD/M volte a liderar os destinos do concelho”.

“Tenham a consciência da importância que cada um de vós tem e terá no futuro do nosso partido, desta freguesia do Caniço, do concelho de Santa Cruz e da Região. Temos de ser humildes, mas temos de ter, também, a consciência da importância que temos, uma consciência que implica responsabilidade e que só é possível de materializar se houver união”, vincou.

Espírito de união que foi também focado pelo presidente da Comissão Política do PSD da freguesia do Caniço, Humberto Rodrigues, que, na oportunidade, reiterou “o papel e a importância de todos os militantes, assim como de todas as estruturas do partido, para o sucesso da estratégia a seguir na sua freguesia e em todo o concelho”.

Subscrevendo as palavras de Humberto Martins Silva e de Brício Araújo, o secretário-geral do PSD/M, José Prada, também presente no arranque desta Assembleia, fez questão de sublinhar a importância da participação activa da população nesta mudança política.

“Temos de ter a capacidade de demonstrar, às pessoas que aqui vivem, que somos a alternativa política de que elas mais precisam para o futuro e que é connosco que podem aspirar a tudo aquilo que, neste momento, ficou para trás”, disse, reiterando que “que se o partido estiver unido, mobilizado e confiante, a vitória nas autárquicas, em Santa Cruz, está garantida”.