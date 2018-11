PSD quer que socialistas respondam se estão contra ou a favor do novo hospital

Os socialistas estão contra ou estão a favor do novo hospital da Madeira? A resposta deve ser dada pelo PS pois João Paulo Marques encontra contradições na posição assumida pelo partido na Madeira e na República. O deputado do Partido Social Democrata criticou o facto de o PS ter sido o único na votação do Orçamento de Estado para 2019 a não apresentar propostas relativamente a este assunto e a votar conta as propostas apresentadas pelos restantes partidos.

Agora que as votações estão concluídas, o deputado madeirense tira as suas conclusões: “Podemos chegar a uma conclusão preocupante: é que o orçamento de Estado veio comprovar que o Primeiro-ministro não é um homem de palavra. Este orçamento de Estado foi uma oportunidade perdida para que António Costa pudesse honrar compromisso que assumiu com a Madeira e com os madeirenses, ou seja de apoiar em 50% a construção e o equipamento do novo hospital”.

Na opinião de João Paulo Marques, este é um orçamento que lança a incerteza sobre qual será o apoio do Estado ao novo equipamento. “O que os madeirenses querem saber é se o partido socialista ainda considera que o novo hospital é uma obra importante para o futuro da Madeira. E esta questão é relevante porque se o discurso político dos socialistas na Madeira tem sido nesse sentido, o que é facto é que as suas atitudes na República vão precisamente no sentido contrário. O PS tudo tem feito para dificultar o novo hospital e tudo tem feito para que o novo hospital não seja uma realidade”, acusou esta manhã, numa conferência de imprensa.