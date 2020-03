PSD Ponta do Sol apresenta voto de Louvor a Elisa Silva

Lino Pita, vereador do PSD eleito à Câmara Municipal da Ponta do Sol, afirma que “a vitória da nossa conterrânea Elisa Silva, na 54ª Edição do Festival da Canção, representa um enorme orgulho para a Ponta do Sol mas, também, uma inspiração para as novas gerações e os muitos talentos que, felizmente, existem no nosso concelho e que têm todas as condições para representar a Região e o nosso país além-fronteiras”.

Por este motivo, o social-democrata apresentou nesta quinta-feira, em mais uma reunião de Câmara, um voto de louvor a este “grande feito alcançado”.

Reunião que acabou por ter menos pontos na ordem de trabalhos, “uma vez que os assuntos sobre os quais não tinha sido disponibilizada informação aos vereadores da oposição acabaram por transitar para a reunião seguinte”, facto que o Social-democrata lamenta.

“Teria sido bem melhor para todos - tanto para as associações do concelho quanto para a autarquia - que estes processos fossem analisados e viabilizados hoje e é de lamentar que a informação que os sustenta não nos tenha sido apresentada, pelo Executivo Municipal, atempadamente, conforme decorre do Regimento em vigor”, sublinha Lino Pita, esperando que, até à próxima reunião, tudo possa estar devidamente esclarecido, “até porque é do maior interesse do PSD contribuir e apoiar quem efectivamente dinamiza o nosso concelho”.

O que não é aceitável, conclui, “é que se pactue com esta falta de respeito e de consideração para com os vereadores que foram democrática e legitimamente eleitos, assim como se permita toda esta falta de organização e rigor”.