PSD pede suspensão de taxas aeroportuárias para companhias que voam para a Madeira

O PSD dirigiu, esta segunda-feira (dia 4 de Maio), uma pergunta ao ministro das Infraestruturas e da Habitação, sobre se o Governo pretende desenvolver alguma iniciativa junto da ANA-Aeroportos de Portugal, no sentido de suspender ou flexibilizar a cobrança de taxas aeroportuárias às companhias aéreas que operam na Região Autónoma da Madeira, equiparando-as às taxas praticadas nos Açores.

“A suspensão seria por três meses e o diferimento do pagamento das taxas seria por um período não inferior a 120 dias”, expõem os social-democratas em nota de imprensa.

Na pergunta, que deu entrada esta segunda-feira no Parlamento, Paulo Neves, Sara Madruga da Costa e Sérgio Marques, deputados do PSD eleitos pelo círculo da Madeira, defendem que as companhias aéreas, nomeadamente a TAP, “são muito importantes para a actividade turística e a economia regional”.

Além disso, salientam que “o setor da aviação comercial e o turismo foram dos mais afetados pela pandemia de covid-19, estimando-se que só o transporte aéreo possa perder mais de 70 mil milhões de euros e a hotelaria cerca de 50% no volume de receitas (no caso da agências e operadores, o decréscimo é de cerca de 70%)”.

O PSD recorda ainda as declarações do comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, que apelou à acção dos estados e das instituições comunitárias para darem prioridade a estes sectores, destinando 20% dos apoios europeus ao turismo.

“O turismo nacional depende intrinsecamente do transporte aéreo, sendo que as Regiões Autónomas estão particularmente dependentes dessa ligação, tendo aliás a Região Autónoma da Madeira iniciado no princípio deste ano um processo junto do Governo português, no sentido de reduzir as taxas aeroportuárias praticadas na Região, equiparando-as às da Região Autónoma dos Açores, que são das mais baixas em Portugal”, referem os deputados.

A ANA é a empresa responsável pela gestão de 10 aeroportos em Portugal Continental (Lisboa, Porto, Faro e Terminal Civil de Beja), na Região Autónoma dos Açores (Ponta Delgada, Horta, Santa Maria e Flores) e na Região Autónoma da Madeira (Madeira e Porto Santo).