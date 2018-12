“PSD-Madeira está agora num momento de reencontro”

Na semana em que é debatido o Orçamento da Região para 2019, o vice-presidente do Governo assegura, em entrevista ao DIÁRIO, que o documento visa sustentabilidade, equilíbrio, apoio social e menos impostos para famílias e empresas. Pedro Calado explica ainda o regresso de Alberto João Jardim às lides partidárias. É este o assunto que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta segunda-feira, dia 10 de Dezembro. A entrevista de duas páginas, da autoria do jornalista Roberto Ferreira, para ler nas páginas 26 e 27.

Na parte inferior da capa poderá ler que houve polémica em Joanesburgo: no final da visita de Albuquerque à África do Sul, Conselheiro das Comunidades disse ter sido uma “traição” o presidente não ter ido à Casa da Madeira, como conta o jornalista Victor Hugo, que acompanhou esta deslocação da comitiva madeirense àquele país.

Ao lado, outra chamada: “22 remates à baliza não foram suficientes”. A falta de eficácia do Nacional e exibição do guarda-redes do Boavista determinaram o nulo de domingo na Choupana, como explica o jornalista Filipe Sousa.

Ainda há outras duas chamadas de capa: “Matou marido à facada para se vingar de infidelidade” e ‘Porto Santo Beach Party’ no Verão de 2019.

