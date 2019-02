PSD/Machico critica declarações do presidente da Junta de Machico

O PSD/Machico considera importante que se aposte na reabilitação das veredas da freguesia e mostra-se “perplexo” com as declarações do Presidente da Junta, que afirmou que a reabilitação das veredas do Paraíso e da Torre fizeram-se “com recurso à mão-de-obra própria da Junta de Freguesia”.

“Mais uma vez o socialismo de Machico demonstra a arte de cumprimentar com o chapéu alheio ao não reconhecer publicamente o apoio que o Governo Regional, nomeadamente o Instituto de Emprego, presta à Junta de Freguesia de Machico, através de programas de emprego”, refere o PSD/Machico, através de comunicado, salientando que o apoio prestado à Junta de Machico contempla a “mão-de-obra utilizada na reabilitação das veredas”.

O PSD/Machico salienta que o Governo Regional “tem apoiado, com estas e outras medidas, as freguesias da Madeira, independentemente da cor partidária, mas lamentavelmente esse facto não é reconhecido pelo executivo local”.