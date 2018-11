PSD-M desconhece recusa de ministro em ser ouvido na Comissão

O presidente da Comissão de Inquérito à política de gestão da TAP em relação à Madeira diz não ter conhecimento oficial do parecer que sustenta a não comparência do ministro do Planeamento e das Infra-estruturas em vir ao parlamento madeirense para ser ouvido pelos deputados madeirenses. É a resposta do deputado e presidente do órgão, José Prada que promete reagir logo que tenha dados oficiais.

A noticia foi veiculada esta manhã pelo jornal Público dá conta da recusa de Pedro Marques em prestar esclarecimentos aos parlamentares que enviaram uma convocatória para o governante para poder comparecer numa audição marcada para 28 de Novembro.

O DIÁRIO também teve acesso a parte do teor do parecer que diz que “sem prejuízo das competências da audição e participação do governo Regional da Madeira, é ao Governo da República, em especial, através da Inspecção-Geral das Finanças e à Autoridade Nacional da Aviação Civil que cumpre fiscalizar o cumprimento das obrigações de serviço público do transporte aéreo regular entre o território continental e o arquipélago da Madeira”, assim concluiu o Conselho Consultivo que “o inquérito em causa, ao visar o apuramento da responsabilidade política do executivo nacional, e ao incidir em empresa pública que não integra o sector empresarial público regional, revela-se ilegal”.

