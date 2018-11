PSD esclarece que proposta sobre comerciantes só avançou esta sexta-feira

Na sequência das declarações prestadas esta quinta-feira pelo vereador Jorge Vale, após a reunião da Câmara Municipal, sobre uma alegada proposta dos sociais-democratas, que pretendia beneficiar os comerciantes da Rua do Bom Jesus e da Fernão Ornelas, ambas em obras, o PSD esclarece, esta sexta-feira, que “o que foi referido nas declarações proferidas pelo autarca e na nota enviada à comunicação social foi que o PSD questionou a Câmara, na reunião de ontem, sobre o facto de não estarem a ser aplicadas isenções aos comerciantes afectados pelas obras no Bom Jesus”.

Em comunicado enviado para as redacções, o PSD explica que “apresentou, de facto, uma proposta, mas hoje, na reunião da Assembleia Municipal do Funchal, com vista à criação de um fundo de compensação e à isenção de taxas pelos comerciantes daquela rua e também da Fernão de Ornelas. Proposta essa que foi aprovada por maioria, com os votos contra dos deputados municipais da coligação que suporta o executivo”, e reitera que “estas obras, que já se prolongam por muito mais tempo do que aquele que era expectável, têm trazido diversos constrangimentos e prejuízos aos comerciantes”. O PSD aponta a Câmara Municipal do Funchal (CMF) de falta de planeamento e de má gestão” e defende que “os comerciantes não podem ser penalizados pela incompetência e irresponsabilidade deste executivo camarário”.

A CMF também já se pronunciou, esta tarde, sobre as mesmas declarações.