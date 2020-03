PSD elogia “coragem e arrojo” do Governo Regional da Madeira

O líder parlamentar do PSD elogiou “a coragem e o arrojo” do Governo Regional, no que respeita às medidas de combate à Covid-19. Jaime Filipe Ramos disse que este é um tempo de unidade e não de querer sobressair, deste ou daquele.

O PSD questionou o vice-presidente sobre as respostas do Estado aos pedidos do Governo Regional e, também, sobre o papel da União Europeia.

Na resposta, Pedro calado disse querer acreditar que está a ser preparado um apoio nos moldes solicitados pelo Governo Regional a Lisboa e pediu que, cada um, faça o seu trabalho de bastidores para que esses apoios cheguem à Região.

Quanto à União Europeia, o governante disse que, neste momento, a Madeira é prejudicada por ser aquela que tinha a melhor taxa de execução de fundos comunitários. Agora, sobre menos dinheiro para ser reprogramado para medidas de combate aos efeitos do novo coronavírus na sociedade.