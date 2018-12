PSD diz que Madeira é a região do país com maior redução fiscal

O Grupo Parlamentar do PSD destacou hoje o facto de o Orçamento da Região para 2019 ser aquele que “apresenta a maior redução fiscal dos últimos tempos”.

“Este é com certeza um dos melhores orçamentos que nós temos tido nos últimos anos”, afirmou o deputado Francisco Nunes, numa iniciativa realizada esta segunda-feira (17 de Dezembro) na Rua Fernão de Ornelas.

O deputado justifica esta sua convicção pelo facto de este ser “um orçamento que apresenta uma grande redução fiscal”, fazendo da Madeira a região do país “com a maior redução fiscal e com uma taxa de IRC mais baixa para as empresas”.

“As micro, pequenas e médias empresas terão um grande alívio fiscal em 2019, fruto do orçamento para a Região Autónoma que se aprovou na passada sexta-feira”, acrescentou Francisco Nunes.

O objectivo, sustentou, é o de apoiar as empresas que têm matéria colectável até 15 mil euros, que terão uma taxa de IRC reduzida, a mais reduzida do país, na ordem dos 13%. “Só para termos uma ideia é 23,5% inferior à taxa que se aplica no território continental”, salientou o deputado.

“Esta é uma das formas que a Madeira tem de apoiar as pessoas, as famílias e as empresas”, concluiu.