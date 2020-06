PSD diz que desinvestimento na Ponta do Sol deve-se à “falta de acção e de visão” do PS

O PSD, em nota de imprensa assinada pelo vereador Lino Pita, acusou o executivo socialista na Ponta do Sol de ser responsável pelo desinvestimento no concelho, devido à sua “falta de acção e de visão”.

O município debate hoje, dia 15 de Junho, em reunião camarária, a conta de gerência da autarquia relativa ao ano de 2019.

Os vereadores do PSD consideram que “os números que se apresentam, quer do ponto de vista da taxa de execução quer das verbas disponíveis no município, deixam evidente que a máscara do actual executivo caiu em definitivo e que, afinal, se nada mais foi feito, tal fica a dever-se, apenas e só, à total falta de resposta e inércia de quem gere os destinos do concelho”.

“Como é que uma Câmara diz não ter dinheiro para investir quando tem um saldo orçamental a rondar os três milhões e meio de euros e quando apresenta uma taxa de execução na ordem dos 28%?”, questiona Lino Pita, acrescentando que nos últimos dois anos e meio de mandato, o executivo PS “tentou passar a ideia de que a autarquia estava com fraca liquidez de tesouraria e que não possuía verbas para responder ao que era solicitado pela população, quando isso não é verdade”.

“O que se verifica e comprova é precisamente o contrário”, vinca, insistindo que “essas declarações deixam de fazer qualquer sentido quando temos uma taxa de execução de 28%, relativa ao Plano Plurianual de Investimentos e quando temos um saldo orçamental, que transita, de 2019, no valor de, aproximadamente, 3.500.000,00 euros”.

Lino Pita lamenta esta “falta de acção e de resposta perante as inúmeras dificuldades que o concelho atravessa” e diz que “um saldo desta grandeza” serve apenas para “atirar areia para os olhos dos ponta-solenses”, já que não se resolveram os problemas da população.

O social-democrata termina, sublinhando que o PSD não se revê numa estratégia “que apenas adia soluções e não responde ao essencial que as pessoas precisam e merecem na Ponta do Sol”.