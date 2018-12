PSD diz que combate ao desemprego tem sido “marca do Governo de Albuquerque”

O grupo parlamentar do PSD promoveu, esta quarta-feira (19 de Dezembro), uma iniciativa dedicado ao emprego, ressalvado, através do deputado José Prada, que “o combate ao desemprego na Região tem sido uma marca deste Governo Regional”.

Na conferência de imprensa realizada junto a um empreendimento hoteleiro no centro do Funchal, responsável pela criação de novos postos de trabalho, José Prada salientou que, “nestes últimos três anos, o Governo Regional reduziu a taxa de desemprego em cerca de 48%”. Para isso, adiantou, “contribuíram em muito as políticas activas do Instituto de Emprego junto da população, apoiando mais de 14 mil pessoas, entre Abril de 2015 e Novembro de 2018”.

O deputado referiu ainda que, neste mesmo período, foram aprovadas 278 novas empresas, correspondendo a 485 novos postos de trabalho, assim como 2.608 novos postos de trabalho, ao abrigo do Programa de Incentivo à Contratação. Além disso, 3.553 pessoas foram integradas nos programas de estágios profissionais e no PROJOVEM e outras 600 apoiadas através do Programa Reativar, destinado a desempregados de longa duração.

“O Governo Regional tem tido uma política junto aos mais necessitados, aos mais jovens, aos desempregados de longa duração e aqueles que querem criar o seu próprio emprego”, disse.

Segundo José Prada, “esta estratégia de crescimento económico, de preocupação com o bem-estar dos madeirenses e de toda a população é para continuar em 2019”, lembrando que este Governo fez o melhor Orçamento “de todos os tempos”, pelo seu “carácter social e preocupação com a população”.

“Teremos um ano de 2019 melhor dos que os anteriores”, assegurou o deputado.