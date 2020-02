PSD destaca diminuição da indisciplina nas escolas

Em frente à Escola Secundária Jaime Moniz, no Funchal, o Grupo Parlamentar do PSD destacou, nesta sexta-feira, 28 de Fevereiro, os indicadores positivos recentemente divulgados, pela Secretaria Regional da Educação, quanto à indisciplina nas Escolas da Região.

Para a deputada Sónia Silva a diminuição deste indicador, acompanhando a redução das ocorrências em sala de aula, “é mérito de toda a comunidade escolar mas, também, é resultado de todo o investimento que o Governo Regional tem vindo a realizar na área da educação e, em particular, na melhorias das condições do parque escolar, para benefício de todos os profissionais que desempenham, nestes espaços, as suas funções mas, também, para todos os alunos que encontram, desta forma, melhores condições de aprendizagem”.

Assim, e no sentido continuar a promover “um ambiente mais propício à aprendizagem e mais saudável nas nossas Escolas”, Sónia Silva realça a necessidade de continuar a reforçar este investimento na Educação

“A verdade é que, actualmente, existem menos alunos nas Escolas mas não é por isso que o Governo Regional tem deixado de investir, bem pelo contrário”, insiste a deputada, lembrando que, “hoje, as Escolas da Região têm melhores condições físicas, mais meios e capacidade de desenvolver as suas práticas do ponto de vista tecnológico, mais e melhores ferramentas de ensino ao seu dispor e muito mais preparação para lidar com os alunos, nos diferentes contextos e correspondendo às diversas exigências que se impõem”.

“Escolas que, aliás, desenvolvem projectos específicos na comunidade que têm a maior relevância na preparação dos nossos jovens e na formação para a cidadania”, acrescenta.