PSD defende que a sua proposta sobre Hospital da Madeira é a melhor

A proposta do PSD de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 em relação ao Hospital da Madeira “é a única proposta que exige ao Governo da República a totalidade do compromisso assumido com os madeirenses”, salienta um comunicado emitido ao final da manhã, acrescentando as palavras da deputada social-democrata eleita pela Madeira, Sara Madruga da Costa, que disse que “é a única proposta que exige ao Governo da República os 50% do financiamento, clarifica o montante global do financiamento prometido e identifica o IVA” referiu esta manhã no debate na especialidade.

Sara Madruga da Costa lançou assim um repto ao PS e aos partidos que suportam o Governo, “hoje o PS e os partidos que suportam o Governo têm uma nova oportunidade para corrigir uma injustiça com todos os madeirenses, basta para isso aprovarem a proposta do PSD, a única que clarifica todos os montantes prometidos pelo Governo da República”, acrescentou.

A deputada madeirense “criticou ferozmente o Governo da República e as aldrabices em torno do novo Hospital da Madeira e da taxa de juro do empréstimo da Região”, adianta, citando as suas palavras, uma vez “que continuam, porque em vez de corrigir no Orçamento o financiamento dos 13% para os 50% do Hospital da Madeira e proceder à revisão da taxa de juro permitindo uma real poupança das famílias e das empresas madeirenses, o Governo da República e o PS mantêm tudo na mesma e até agravam a situação exigindo o pagamento antecipado da dívida”.

Sara Madruga da Costa referiu-se ainda à “recente surpresa do Governo da República, em relação ao Hospital da Madeira, ao emitir na quinta-feira passada um alegado esclarecimento sobre o IVA do Hospital que confunde mais do que clarifica e vale de muito pouco porque não é uma norma orçamental”.

A deputada social democrata teceu também duras críticas ao PS Madeira a quem acusou “uma vez mais de virar as costas e de abandonar os madeirenses, ao apresentar zero propostas ou medidas ao Orçamento para aliviar o garrote imposto pela República”.

Na resposta oficial do Governo da República, por quem tomou voz o secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, a insistência de que será pago a metade do hospital novo, valor que corresponde após a venda dos dois outros hospitais em funcionamento. E acrescentou que o IVA da obra foi incluído na proposta do Executivo de António Costa.

Refira-se que há também propostas sobre o financiamento do novo hospital da parte do CDS-PP, do PCP e do Bloco de Esquerda.