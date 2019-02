PSD critica Célia pelo “vil e feroz ataque” às Associações da Ponta do Sol

Está a dar ‘brado’ o corte que o executivo camarário liderado pela socialista Célia Pessegueiro pretende efectuar impondo uma redução significativa na atribuição dos valores a diversas instituições do município. Ontem, em reunião de Câmara, o PSD ‘chumbou’ as propostas essas apresentadas pela vereação socialista à Casa do Povo, da Associação de Desportos e Natureza (A.D.N.), da Associação Avesso, da Banda Municipal e do Centro de Cultura e Recreio Pontassolense (C.C.R.P.).

O PSD-Ponta do Sol local já saiu a terreiro acusando e criticando a edil pelo facto de ser “incompreensível a diferenciação de critérios utilizados na atribuição dos apoios financeiros às diferentes associações em que são mantidos os apoios a algumas e a outras são efectuados cortes entre os 30 e 40%, sem qualquer justificação credível”, algumas os rostos da direcção são figuras conotadas e militantes do PSD, chegando a exercer cargos de confiança quando Rui Marques era presidente na autarquia.

Ora, sabendo disso, Juvenal Silva, presidente da concelhia social-democrata, dá o ‘troco’: “Não queremos, sequer imaginar, que a fundamentação para estes cortes seja de carácter político, mas feita a análise mais cuidada, é por mais evidente essa situação, ainda mais, quando questionada a vereação socialista sobre os critérios utilizados, esta não conseguiu explicar a disparidade existente entre os apoios propostos às atividades das diversas associações concelhias”.

Juvenal Silva acrescenta que “falta de verbas não é problema” porque a autarquia “recebeu este ano mais 250 mil euros do Orçamento de Estado, quando comparativamente com o ano passado, e possui, em termos de tesouraria, quase três milhões de euros nas suas contas bancárias”.

O autarca social democrata considera estar perante um “ataque vil e feroz ao associativismo na Ponta do Sol, nunca antes visto e consideramos que os valores de apoio financeiro, propostos pela vereação socialista, são uma falta de respeito e consideração pelas associações”, prometendo que o PSD-Ponta do Sol, “tudo fará para repor os valores que considera justos e merecidos face ao trabalho realizado pelas mesmas associações ao longo dos anos”.

De resto, aproveita para reconhecer publicamente a todas as associações e aos seus responsáveis e colaboradores “por todo o trabalho realizado até hoje, cujos resultados estão à vista de todos”, observando que “a Ponta do Sol é hoje o que todos nós conhecemos, muito devido ao trabalho voluntário destas associações e à colaboração de muitos populares que se associam aos inúmeros eventos organizados por estas instituições, tal como o apoio e a política e a visão estratégica da anterior vereação para o desenvolvimento do município da Ponta do Sol com a aposta nestas áreas ao longo dos anos”.

E concluiu: “Os órgãos autárquicos apenas são meros financiadores dos sonhos desta gente e mal vai o concelho quando determinados políticos não interiorizarem isto”