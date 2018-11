PSD consegue ‘recuperar’ proposta do BE sobre o hospital

O financiamento do Hospital Central da Madeira teve um novo episódio, esta manhã, na Assembleia da República. Depois de, ontem, na comissão, apenas a proposta do PCP ter sido aprovada, hoje, o PSD conseguiu fazer regressar o assunto à discussão, na especialidade, do Orçamento de Estado.

Na comissão de orçamento chegou a ser aprovada uma proposta, do BE, que referia as verbas específicas, mas que foi considerada prejudicada por colidir com a do PCP, aprovada em primeiro lugar.

O PSD, através de Duarte Pacheco, conseguiu que fossem repetidas as votações. Mais uma vez, foram aprovadas as propostas do PCP e do BE. A primeira com votos favoráveis de PS, PCP e BE e a segunda com os votos de todos os partidos com a excepção do PS que votou contra.

O presidente do parlamento foi questionado sobre o que deveria acontecer com as duas propostas, que são diferentes, e afirmou que ambas têm de ser aceites.

A proposta do BE determina que o governo central pague metade de uma despesa total de 266 milhões de euros, para a obra e equipamentos do hospital.