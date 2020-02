A vereação social-democrata eleita à Câmara Municipal do Funchal (CMF) congratula-se com o investimento nos serviços de limpeza e salubridade do Município, hoje anunciado pela autarquia, conforme revelou o DIÁRIO edição impressa desta quarta-feira (19 de Fevereiro).

“Uma decisão que, pecando por tardia, vem finalmente dar razão às queixas dos funcionários que, diariamente, trabalham nesta área”, observa o PSD numa nota dirigida à imprensa.

Os vereadores ‘laranja’ recordam igualmente que, “ainda na sexta-feira passada, aquando da visita do PSD ao Departamento de Ambiente, Resíduos e Salubridade, deixaram evidente a falta de condições humanas e materiais com que lidavam, no exercício das suas funções, num Parque de Máquinas que se encontrava em cerca de 70% avariado, precisamente devidamente à falta de investimento na sua requalificação e manutenção”.

A mesma nota lembra ainda que, relativamente a estes profissionais, “o PSD defendeu, também, uma proposta de subsídio de risco que foi aprovada, na semana passada, pelo executivo municipal, dois anos depois de ter sido apresentada”.

Face ao exposto a vereação social-democrata lamenta que “as reivindicações dos serviços da Câmara Municipal do Funchal só sejam ouvidas quando tornadas públicas pela oposição, numa postura que, todavia, acaba por servir de incentivo à denúncia de outras situações semelhantes, estratégia que, por parte do PSD, será para manter e reforçar no futuro”.

“Com base num orçamento de 97 milhões de euros, certamente que há muito que pode e deve ser feito pelo Funchal e, neste caso concreto, pelos trabalhadores que se esforçam para que tenhamos uma cidade limpa e digna, seja para quem aqui vive, seja para quem nos visita”, rematam os vereadores.