PSD acusa que obra na ciclovia não cumpre prazos

Os vereadores do PSD apontam que é importante que a obra da ciclovia avance “de forma rigorosa, com planeamento e prazos acertados, evitando-se que, tanto para os munícipes quanto para os turistas, existam constrangimentos que nada abonam a favor da mobilidade no centro do Funchal e em zonas com grande afluência de pessoas”. O alerta foi deixado pela vereadora social-democrata Paula Menezes depois da reunião semanal. A autarca sublinha que “mais importante do que fazer obras por fazer é impedir ou minimizar os seus impactos negativos, sobretudo estando em causa, precisamente, uma alternativa à mobilidade sustentável”.

“Os vereadores social-democratas eleitos à Câmara Municipal do Funchal estão a favor desta intervenção e, aliás, será bom lembrar que a ciclovia foi iniciada pelo PSD e que, pese embora as alterações que o projecto sofreu – com as quais não concordamos – não deixa de ser uma obra positiva para uma cidade onde têm de existir alternativas à mobilidade automóvel e onde a sustentabilidade ambiental é e deve ser uma prioridade”, reforçou Paula Menezes, sublinhando a necessidade de “atender aos prazos e evitar que existam condicionalismos desnecessários, de vária ordem, a quem usufrui, seja a que nível for, das zonas a intervencionar”.

Paula Menezes acusa que o município de falta de planeamento: Se o executivo municipal tiver maior capacidade de prever e de planear os trabalhos, ao contrário do que tem sido evidente, todos ficam a ganhar”, rematou.