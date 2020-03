PSD acusa PS de ‘chumbar’ esquadra da Ponta do Sol no Orçamento de EStado

Sara Madruga da Costa insistiu, hoje, na Ponta do Sol, na necessidade de o Governo da República avançar, finalmente, com a construção e remodelação das Esquadras da PSP na Região, aquela que tem sido “uma das grandes bandeiras do PSD na Assembleia da República, desde 2015”.

Uma posição que contraria “a postura do PS que, inclusive, votou contra a proposta de alteração ao Orçamento de Estado que contemplava esta intervenção, proposta que felizmente foi aprovada mesmo sem os votos dos deputados socialistas, um partido que anuncia, aqui, o que recusa em Lisboa”.

O PSD, garante, tudo fez para conseguir que a esquadra da PSP da Ponta do Sol fosse uma das várias esquadras a serem contempladas neste processo, lamentamos que tanto o Governo da República quanto a Câmara Municipal estejam “a levar muito tempo a fazer a sua parte”.

“A Câmara Municipal da Ponta do Sol levou mais de um ano a apresentar um simples projecto ao Secretário de Estado da tutela e sabemos que, neste momento, ainda nem sequer concluiu os projcetos de especialidade e o caderno de encargos e levará mais de seis meses para poder lançar o primeiro concurso público, dos muitos que serão necessários até à efectiva execução da obra”, disse.

“Não entendemos como é que estas obras ficaram inexplicavelmente fora dos investimentos prioritários do Governo da República mas, ainda assim, esperamos que, desta vez, a palavra de António Costa venha a ser cumprida e que o plano de remodelação das esquadras avance este ano”,afirma.