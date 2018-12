PS Santa Cruz acusa a Câmara Municipal de “varrer os bolsos” aos feirantes

Em comunicado de imprensa dirigido à redacção, a Comissão Política Concelhia do Partido Socialista - Santa Cruz diz estar solidária com os feirantes do concelho que querem participar na Festa de Santo Amaro de 2019, mas que, devido aos entraves colocados pela Câmara Municipal, sentem-se impossibilitados de fazê-lo. Em causa está a alteração do valor base da licitação e ainda a necessidade desta licitação ser feita para cada dia do evento, que decorrerá de 11 a 15 de Janeiro.

“O valor das licitações base para o arrendamento, na edição anterior da Festa de Santo Amaro rondava os 170 a 270 euros nas roulottes e entre os 55 e os 155 euros nos Tabuleiros, segundo o Edital nº 224/2017. Este ano, para além do aumento no valor base da licitação, em cerca de 30%, conforme admite a própria autarquia, os candidatos ainda têm que fazer as licitações para cada dia desta Festa. A acrescentar a estes valores, os feirantes ainda terão de pagar água, luz e a taxa de venda de álcool”, refere.

Diz que conseguem perceber muito bem quais são as prioridades da Câmara Municipal de Santa Cruz ao desvalorizar uma das principais fontes motoras desta celebração tão importante para o nosso concelho.

A Concelhia de Santa Cruz do PS acaba dizendo que “A Festa de Santo Amaro é conhecida, por muitos, pelo “varrer dos armários”, mas o actual executivo camarário dedicou-se a varrer os bolsos dos feirantes”.