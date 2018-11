PS realiza Convenção Autárquica este fim-de-semana em Santa Cruz

O Partido Socialista-Madeira organiza, este fim-de-semana, dias 17 e 18 de Novembro, a sua Convenção Autárquica. O evento, que se realiza no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz, terá dois objectivos principais. No primeiro dia, terá uma componente formativa, alusiva às várias áreas que dizem respeito às autarquias, sejam câmaras municipais ou juntas de freguesia, sendo que, para o efeito, contará com formadores do Gabinete de Estudos do PS.

O segundo dia será dedicado às intervenções políticas e ao debate sobre as políticas locais.