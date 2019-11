PS quer revisão do Estatuto Político-Administrativo e da Lei de Finanças Regionais

Na sua intervenção nas Jornadas Parlamentares do PS, o deputado Jacinto Serrão lembrou a proposta do PS para a criação de uma comissão eventual para a reforma do sistema político.

O parlamentar deu conta do objectivo de que seja revisto o Estatuto Político-Administrativo, que já está desactualizado há 15 anos e de que seja revista a Lei de Finanças das Regiões Autónomas, para garantir que o Estado assume as suas responsabilidades com os verdadeiros custos da insularidade.

Jacinto Serrão disse que o PS irá lutar também para que se faça o aprofundamento das questões autonómicas na Constituição. Outros objectivos são igualmente a mudança do regimento da Assembleia Legislativa da Madeira e a revisão da Lei Eleitoral. Segundo afirmou, a Autonomia só terá a ganhar se for feito um estudo em torno de todos estes documentos basilares.

Apontou ainda que, com algumas atitudes irresponsáveis por parte do Governo Regional, usando a Autonomia como arma de arremesso para alimentar guerrilhas, as relações de confiança entre o Estado e a Região ficaram ameaçadas, sendo que isso trouxe consequências para a afirmação da Autonomia. Frisou, por outro lado, que “ninguém é dono da Autonomia”.

O advogado Ricardo Vieira foi um dos oradores nas Jornadas Parlamentares socialistas, tendo dado conta do centralismo de Lisboa e adiantado que muitas vezes o Estado “aligeirou-se da responsabilidade em relação às ilhas”. Tal como referiu, “estes traumas fizeram com que a Autonomia tivesse uma evolução difícil”.

De acordo com o prelector, atendendo ao histórico, a Autonomia chega aos nossos dias com alguns sérios problemas.

Por outro lado, abordou alguma ilusão criada em torno da Autonomia, associada a uma certa ideia de independência.

Ricardo Vieira apontou um problema expressivo na Região, que se prende com o facto de termos uma administração pública muito pesada e, associado a isso, uma ideia de clientelismo e amiguismo, que afecta a imagem da própria Autonomia.

Disse ainda que precisamos de instrumentos legislativos que nos deem força para resolvermos os nossos problemas.

Por seu lado, a deputada Mafalda Gonçalves defendeu uma Autonomia forte e de olhos postos no futuro, ao serviço da cidadania plena e com resultados. “Queremos uma Autonomia de progresso. Não nos revemos numa Autonomia de mão estendida, que é usada de forma desrespeitosa”, sublinhou a parlamentar, acrescentando que a Autonomia não é uma arma de arremesso, mas sim um instrumento de coesão.

Mafalda Gonçalves aproveitou também por criticar o Governo Regional por ser centralizador e castrador para com os municípios.

Já o professor universitário Ricardo Cabral também defendeu a alteração da Lei de Finanças das Regiões Autónomas e que haja mais autonomia na definição da política económica e orçamental.

O docente, que encerrou o painel sobre “Autonomia: desenvolver e prosperar”, abordou as relações entre o Estado e a Região.