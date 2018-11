PS quer acesso imediato às sondagens já realizadas no âmbito do estudo encomendado pelo Governo

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai requerer à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira que solicite à Vice-Presidência do Governo Regional toda a informação relativa ao estudo social de caraterização dos concelhos da Madeira, assim como os resultados das sondagens já realizadas neste âmbito.

O Governo Regional da Madeira entendeu, no final do mandato, fazer um estudo social que caracterize os vários concelhos da Madeira, tendo o contrato sido assinado entre a Vice-Presidência e a Aximage – Comunicação Associados, Lda. A decisão, como está explícito no contrato, é datada de 18 de setembro de 2018, por ajuste direto, e denomina-se “AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS E FOCUS GROUP PARA AVALIAÇÃO DA REALIDADE SOCIAL, CULTURAL E ECONÓMICA DOS MUNICÍPIOS DA RAM”, sendo que, por este trabalho, serão pagos 91.000€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. A prestação do serviço a realizar no âmbito do contrato deverá estar concluída a 31 de dezembro de 2018, segundo o contrato assinado.

Tal como adianta o líder parlamentar do PS-M, Victor Freitas, a Vice-Presidência do Governo Regional já dispõe neste momento dos elementos, nomeadamente as perguntas a serem formuladas e os questionários a serem submetidos à população, bem como os dados técnicos: amostra, número de entrevistas e questionários para o Focus Group. Além disso, os socialistas têm conhecimento que, neste âmbito, há mais de um mês já foram feitas sondagens por esta empresa.

Face a esta situação, o Grupo Parlamentar do PS requer à Assembleia Legislativa que solicite à Vice-Presidência todos os suportes técnicos para o estudo a ser realizado, nomeadamente as temáticas a serem analisadas, as áreas governativas a serem submetidas a inquérito, as perguntas a serem formuladas e os questionários a serem submetidos à população, bem como os dados técnicos (amostra, número de entrevistas, questionários para o Focus Group etc), elementos estes que devem ser disponibilizados desde já ao Grupo Parlamentar do PS. Além disso, o PS quer que sejam entregues todas as peças, informações e resultados que forem sendo disponibilizados à Vice-presidência, à medida que esta os receba por parte da empresa Aximage – Comunicação Associados, Lda, até porque temos conhecimento que há mais de um mês já foram feitas sondagens por esta empresa. São ainda solicitados, quando concluído o estudo, os resultados finais e a avaliação da realidade social, cultural e económica dos municípios da RAM.