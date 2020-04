O Partido Socialista-Porto Santo lamenta que a Assembleia Municipal, hoje reunida por videoconferência, tenha chumbado a proposta apresentada pelos socialistas para que a edilidade local apoie os alunos dos 1.º e 2.º ciclos com tablets e acesso à internet.

“Nesta fase de pandemia de Covid-19, que obriga ao confinamento social e a que os alunos tenham aulas à distância, por intermédio da telescola e das novas tecnologias, o grupo político do PS levou à sessão desta tarde uma proposta para que a autarquia local adquira, com caráter de urgência, tablets e acesso à internet destinados aos alunos dos 1º e 2º ciclos do concelho do Porto Santo”, refere através de uma nota de imprensa.

“Tal como adiantou ontem o PS, em situações excepcionais, devidamente fundamentadas e directamente relacionadas com despesas inadiáveis associadas ao combate à pandemia da covid-19, a Câmara Municipal pode contrair empréstimos para apoiar os alunos, sem necessidade de autorização pela Assembleia Municipal, sem prejuízo da sujeição a ratificação por este órgão assim que o mesmo possa reunir”, acrescenta ainda.

No entanto, revela que “o PSD chumbou há pouco esta proposta, considerando-a demagógica, populista e sem estar de acordo com estudos científicos, justificando a não aquisição dos equipamentos com a circunstância de a Secretaria Regional da Educação prestar este tipo de apoio aos jovens e, consequentemente, às famílias”.

Filipe Menezes de Oliveira contesta esta justificação apresentada, adiantando que “durante este período a Secretaria ainda não disponibilizou qualquer apoio neste âmbito” e que “na falta destes equipamentos, os estudantes têm de recorrer aos telemóveis, com as dificuldades que daí advêm”.

O PS lamenta, por isso, que a Câmara Municipal do Porto Santo “se mostre indiferente a esta necessidade de apoiar os alunos da ilha”.