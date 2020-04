PS-Porto Santo deixa propostas para responder aos problemas causados pela Covid-19

O vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal do Porto Santo votou, ontem, favoravelmente, as propostas indicadas pela autarquia no âmbito do combate à pandemia de Covid-19, tendo também apresentado diversas medidas para fazer face às consequências que irão advir desta crise de saúde pública.

Na reunião pública da edilidade, realizada por videoconferência, que teve em vista apreciar e deliberar as propostas camarárias para acudir e prestar apoio social urgente às pessoas e às empresas do Porto Santo, Filipe Menezes de Oliveira mostrou a concordância do PS, por considerar que “é necessária uma união de esforços para lutar contra este problema de saúde pública”.

“Neste momento difícil, é preciso os autarcas darem as mãos e combaterem este inimigo invisível, deixando a política partidária de lado”, sublinha o socialista.

Ciente de que se avizinham “dias muito difíceis no período pós-pandemia”, o vereador entende que “urge prevenir e resolver muitos problemas sociais, sem perder o foco com questões menores do orçamento e finanças municipais” e lembra que a lei 6/2020, de 10 de Abril, veio prever um regime excepcional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais, no âmbito da pandemia da doença Covid-19.

Neste sentido, Filipe Menezes de Oliveira alerta para a necessidade de a Câmara Municipal “agilizar e simplificar procedimentos administrativos, com vista a prestar apoios às pessoas em situação de vulnerabilidade”. É imperioso investir os recursos financeiros do município alocados às Festas de São João de 2020, que foram canceladas, para satisfazermos problemas sociais e das empresas locais e acautelarmos o bem-estar da população e do nosso comércio local”, sustenta.

O vereador socialista considera igualmente importante prestar uma assistência social permanente às pessoas vulneráveis e com problemas de saúde, “através de medicamentos, alimentos, apoio psicológico e médico, bem como acudindo às famílias no domicílio”.

Por outro lado, uma vez que os serviços camarários estão encerrados ao público, Menezes de Oliveira defendeu que o executivo crie, urgentemente, um balcão online no ‘site’ da autarquia,” para prestar apoio permanente aos munícipes, aos visitantes e aos investidores e que seja reactivado o gabinete de apoio social da Loja Solidária do Município”.

Defende ainda a reactivação do Gabinete de Desenvolvimento Local, criado pelo PS, “com vista a prestar os necessários apoios técnicos e financeiros aos empresários locais e fomentar o turismo madeirense”, já que, crê, “serão os madeirenses que irão salvar o Verão 2020, dadas as limitações à circulação de pessoas”.

Por fim, o vereador do PS apelou também para que, no âmbito do protocolo de cooperação financeira celebrado com os bombeiros do Porto Santo, seja acautelado o pagamento dos subsídios de risco, “uma vez que existe um perigo iminente para a saúde dos bombeiros que estão na frente de combate à Covid-19”.