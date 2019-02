PS-Madeira solidário com os 99 médicos que subscrevem abaixo-assinado

Paulo Cafôfo e Emanuel Câmara não conseguem compreender o desinvestimento que se assiste nos últimos anos e que originou uma degradação do sistema regional de saúde. A constatação dessa opinião fica patente com a abertura de clínicas e até de um hospital privado que estará perto de ser inaugurado. Esta manhã a delegação socialista, que está nos Açores, deu início ao tema da saúde visitando o Centro de Saúde da Madalena, na ilha do Pico, com cerca de 15 mil utentes inscritos numa zona dita rural, uma unidade inaugurada em 2014.

À saída do mini-hospital, Emanuel Câmara aplaudiu o investimento que o governo açoriano tem aplicado e aproveitou para criticar a “degradação” do sistema regional de saúde na Madeira que na sua opinião “nada tem a ver com os profissionais que exercem funções”, aliás, sublinhou estar “solidário” com os 99 profissionais que assinaram um documento “contra a má gestão dos centros de saúde”, uma situação nque faz manchete esta quinta-feira no DIÁRIO de Notícias da Madeira.

“A mensagem que queremos transmitir é de solidariedade com os nossos profissionais, que dão o seu melhor pela população todos os dias, e que faremos tudo num próximo Governo Regional para melhorar o estado de coisas”, afirmou o presidente do PS-M, uma declaração que Paulo Cafôfo escutou esboçando com um sinal de concordância com aquilo que ouvira.

Por seu turno, Cláudia Cabrita, directora pela unidade do Pico disse que quase toda a população tem médico de família assistida com quatro médicos internos. Explicou ainda que cada unidade e cada hospital tem um conselho de administração que responde individual.

O Centro de Saúde da Madalena possui cuidados primários, serviços de urgência e tem uma unidade de hemodiálise, bem como um laboratório de análises que funciona 24 horas como ainda reúne diversas especialidades, um autêntico mini-hospital que em caso de urgência extrema pode evacuar os doentes para a cidade Horta.

“O que temos procurado diminuir são os constrangimentos para os utentes para que estes não necessitem de se deslocarem a outras ilhas, de resto temos médicos do Hospital da Horta que prestam serviços”, explicou a técnica frisando ser uma vantagem que possibilita conforto dos utentes e decresce substancialmente despesas nos transportes que são assumidas pelo sistema regional de saúde açoriano.