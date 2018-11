PS-Madeira “mais dinâmico” e optimista

O director do Gabinete de Estudos do Partido Socialista destacou, hoje, a importância da Convenção Autárquica que o PS-M está a organizar hoje e amanhã, considerando a mesma uma acção de formação, mas também de mobilização.

“É um momento de mobilização e de união e eu acho que as perspectivas do PS-Madeira, que está mais dinâmico do que nunca, são óptimas para as próximas eleições, a todos os níveis”, disse João Tiago Silveira. Nesse sentido, o responsável garantiu que “o PS nacional está de corpo e alma com o PS-Madeira para os seus próximos desafios, que vão certamente correr bem”.

João Tiago Silveira encerrou os trabalhos deste primeiro dia da Convenção, o qual foi marcado por formações nas mais diversas áreas que dizem respeito às autarquias, sejam câmaras municipais, sejam juntas de freguesia, as quais contaram com formadores do Gabinete de Estudos do PS.

O responsável salientou que o PS teve “um excelente resultado nas últimas eleições autárquicas” e que “a gestão autárquica do PS em todo o país e também na Madeira tem sido exemplar”, sendo que o objectivo é que seja ainda melhor. Daí que o Gabinete de Estudos tenha vindo, na sequência das últimas eleições, a formar os autarcas, “para fazerem um mandato ainda melhor e merecermos o reconhecimento ainda melhor dos nossos cidadãos portugueses”, disse.

Esta é a décima acção de formação autárquica e, pela primeira vez, realiza-se fora do Continente. “É uma excelente acção, com a ajuda do PS-Madeira, muito participada, com muita gente interessada e, portanto, anima-nos muito para continuar a fazer excelentes mandatos autárquicos com cada vez mais profissionalismo”, sustentou João Tiago Silveira.