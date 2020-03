PS-Madeira alerta para dificuldades acrescidas que o Porto Santo enfrenta nesta altura de pandemia

O PS-Madeira alerta para as dificuldades acrescidas que o Porto Santo enfrenta nesta altura de pandemia devido ao Covid-19.

O deputado Miguel Brito defende um apoio concertado com as autoridades locais de Saúde que garantam o bem-estar de todos os residentes.

“O Porto Santo não deverá ser esquecido ou deixado para o final da lista de aplicação das medidas anunciadas pelo Governo Regional”, disse.

Miguel Brito afirmou que a crise afectará toda a Região mas sobretudo o Porto Santo, “aprofundando ainda mais as desigualdades” e “reduzindo substancialmente” o seu potencial económico.

“O número de trabalhadores por conta de outrem no Porto Santo representa quase 40% da população activa, são cerca de 1190 trabalhadores, uma grande parte deles, trabalhadores precários que já sem a crise desta pandemia, tinham a sua vida dificultada na época baixa turística”, disse.

Tendo em conta que ao nível da ligação aérea entre ilhas, o Porto Santo aguarda pelas devidas diligências do Governo Regional para resolver esta questão, defende que se torna premente “a aplicação de medidas de apoio às empresas que visam mitigar o impacto negativo do Covid-19 no Porto Santo”.

Eis as medidas:

• Assegurar que todas as medidas de apoio, anunciadas pelo Governo Regional, fiquem o mais rapidamente possível disponíveis para que as PME do Porto Santo consigam aceder com mais facilidade através da criação de um gabinete de apoio local aos apoios financeiros;

• A garantia que todos os alunos do 1° ciclo com necessidades alimentares, especialmente os que possuam o 1° e 2° escalão de acção social, tenham acesso às refeições que tinham nas escolas em suas casas;

• A criação de apoios, a fundo perdido, para o sector primário, de modo a incentivar as pessoas que possam ficar desempregadas a ingressar nessa área;

• A criação de um grupo de trabalho que envolva todas as entidades governamentais no sentido de elaborar um plano de recuperação económico ajustado para o Porto Santo;

• Adoptar medidas no âmbito da promoção turística regional que relevem o Porto Santo, de modo a que ilha não seja prejudicada em relação ao todo regional.