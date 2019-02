PS-M quer Comissão de Inquérito sobre a Medicina Nuclear em plenário e com transmissão online

Na sequência da polémica despoletada pela reportagem da TVI, vai ser criada uma Comissão de Inquérito Parlamentar sobre o funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM).

Perante a situação, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista-Madeira veio agora anunciar que irá apresentar um requerimento para que as reuniões da Comissão de Inquérito ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear decorram em plenário, como aconteceu recentemente com as várias reuniões da Comissão de Inquérito à TAP.

“Porque esta é uma situação gravíssima e lesiva para os interesses da Região e para a Saúde dos madeirenses e porto-santenses, exigindo-se um total, cabal e imediato esclarecimento desta questão”, sublinha a nota do PS-M.

Os socialistas vão requerer também que a transmissão online do plenário seja efectuada aquando das reuniões, “de modo a que os madeirenses e porto-santenses possam acompanhar os trabalhos da respectiva Comissão de Inquérito”.

O Grupo Parlamentar do PS-M frisa que “se, alegadamente, interesses privados se sobrepõem ao interesse público, com consequências para a vida das pessoas, esta é uma situação muito grave e, por isso, a Comissão de Inquérito não deve acontecer na sala de reuniões, mas no hemiciclo, para que os madeirenses possam ter acesso a todos os esclarecimentos sobre esta matéria”.