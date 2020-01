PS-M exige alternativa para fazer face à inoperacionalidade do aeroporto

Os deputados do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República defenderam, hoje, a necessidade de o Governo Regional atuar já, no sentido de ser encontrada uma alternativa para fazer face aos problemas de inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira – quando este está condicionado devido ao mau tempo – e consideraram ser fundamental a existência de uma terceira companhia aérea a fazer a ligação entre Lisboa e a Madeira.

Esta tarde, em conferência de imprensa, Olavo Câmara, que se fez acompanhar por Marta Freitas, começou por se mostrar preocupado com os números de Turismo na Região, apontando que estamos a perder turistas e dormidas e que isso representa também uma perda de rendimentos. O deputado socialista defendeu uma intervenção do Governo Regional para resolver este problema, advertindo que se trata de um sector de grande importância, que representa 25% do PIB regional e mais de 30 mil postos de trabalho na Região.

Nesse sentido, o parlamentar considerou ser essencial resolver duas questões, a primeira das quais a da inoperacionalidade do aeroporto da Madeira, tendo como alternativa o do Porto Santo. “Temos um problema que é cada vez mais frequente, que dura cada vez mais tempo e que tem manchado a nossa imagem no que toca ao turismo”, disse Olavo Câmara, apontando o facto de os turistas não conseguirem aterrar, nem poderem ir embora depois de terem estado de férias. “Precisamos que o Governo Regional resolva esse problema. É preciso, de uma vez por todas, ter os estudos, as medidas e o sustento daquilo que nós podemos apresentar para poder resolver as questões da inoperacionalidade do aeroporto da Madeira”, vincou. Na ótica dos socialistas, isso passa por aproveitar o aeroporto do Porto Santo, sendo que, para tal, é necessário criar as condições adequadas. “Precisamos de saber o que é necessário para pôr o aeroporto do Porto Santo capaz de ser uma alternativa ao aeroporto da Madeira”, adiantou, referindo também a importância das ligações marítimas entre as duas ilhas para fazer face a esta situação. O deputado quer que “o Governo Regional atue já, que avance já com estudos para saber o que é preciso fazer, quanto é que pode custar e que meios é que são precisos acrescentar para que realmente tenhamos uma alternativa que resolva os problemas de inoperacionalidade do aeroporto da Madeira quando este está parado”, frisou.

Por outro lado, Olavo Câmara defendeu também que é necessário que haja uma terceira companhia aérea a efectuar as ligações entre a Madeira e Lisboa. Tal como explicou, este é um anseio antigo que se revela importante, não só para a mobilidade dos madeirenses, pois poderá contribuir para a redução dos preços das viagens, como também para o turismo.